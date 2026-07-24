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30’ncu yılını kutlayan şirketin artan çalışan memnuniyeti, gelişim programları ve kadın istihdamını destekleyen yaklaşımı, bu başarının temelini oluşturdu.

Teknoloji sektöründe 30 yılı geride bırakan Senkron Tech, Happy Place to Work tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri 2026” listesine girdi. 20-100 çalışan kategorisinde “Mükemmel Çalışan Deneyimi” sertifikasına layık görüldü.

Happy Place to Work Çalışan Memnuniyeti Sertifikası’nı 2025’in ardından 2026 yılında da alan Senkron Tech, çalışan deneyimindeki gelişimini somut verilerle ortaya koydu. Genel memnuniyet puanı yüzde 82,51’den yüzde 87,3’e, insan kaynakları değerlendirmelerindeki memnuniyet oranı ise yüzde 88,3’ten yüzde 89,3’e yükseldi.

Senkron Tech’in işe alım süreçlerine ilişkin memnuniyet skoru 2025 yıl sonunda yüzde 92 olarak ölçülürken, işe başlayan çalışanların ilk altı ay içinde şirkette kalma oranı yüzde 100’e ulaştı. Bu başarılı performans, Senkron Tech’in çalışan bağlılığını güçlendiren insan kaynakları uygulamalarının göstergesi oldu.

Senkron Tech CEO’su Erdal Özkan şu değerlendirmeyi yaptı: “Senkron Tech’in teknoloji sektöründeki 30 yıllık yolculuğunda daima insanı merkeze aldık. Çalışanlarımızın kendilerini değerli hissettikleri, gelişimlerini sürdürebildikleri ve fikirlerini özgürce paylaşabildikleri bir çalışma kültürü oluşturduk. Kadınların teknoloji sektöründe ve yönetim kadrolarında daha güçlü temsil edilmesine önem veriyoruz. Bu başarı, çalışma arkadaşlarımızla birlikte inşa ettiğimiz güvene dayalı kurum kültürünün en değerli göstergelerinden biri.”

Çalışanların Gelişimine Uzun Vadeli Destek

Senkron Tech, 2026 itibarıyla tüm çalışanlarını OKR (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) performans yönetim sistemine dahil etti. Sistem, bireysel, ekip ve şirket hedeflerini ortak bir yapıda buluştururken, şeffaf hedef belirleme ve takip süreçleri çalışanların performans sahiplenmesini güçlendirdi.

Çalışanların mesleki ve yönetsel gelişimine yönelik eğitim programları da genişletildi. Yurt dışı toplantılarda iletişimi güçlendirmek amacıyla yabancı dil eğitimleri başlatılırken, aktif dinleme, ekip yönetimi ve doğru iletişim becerilerine odaklanan koçluk programları devreye alındı. Akademi değerlendirmeleriyle çalışanların gelişim alanları belirlenerek kişiselleştirilmiş planlar oluşturuldu.

Kadın İstihdamını ve Liderliğini Destekleyen Çalışma Kültürü

Kadın istihdamını ve kadın çalışanların kariyer gelişimini kurum kültürünün önemli bir parçası olarak gören Senkron Tech, yönetim kademelerinde fırsat ve cinsiyet eşitliğini destekliyor. Kadınların karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendiren, gelişim olanaklarına eşit erişim sağlayan ve liderlik yolculuklarını destekleyen bir çalışma ortamı oluşturuyor.

Senkron Tech İnsan Kaynakları Direktörü Merve Demirel Ersine “Kadınların yalnızca istihdama katılımını değil, karar alma süreçlerinde ve liderlik rollerinde daha güçlü biçimde yer almasını önemsiyoruz. Fırsat eşitliğini çalışan deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyor; kadın çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını eğitim, gelişim ve liderlik programlarıyla destekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Senkron Tech’in 30 yıllık başarılı yolculuğu, teknolojik gelişimin yalnızca yenilikçi ürünlerle değil, çalışanların kendilerini değerli, güvende ve gelişimin bir parçası hissettiği güçlü bir kurum kültürüyle mümkün olduğunu gösteriyor.

Senkron Tech Hakk ı nda

1996 yılında kurulan Senkron Tech, yüzde 100 yerli sermayeyle geliştirdiği teknoloji çözümlerini Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda sunuyor. Senkron Tech; işletmelerin finans, CRM (müşteri ilişkileri yönetimi), insan kaynakları ve operasyon süreçlerini bütünleşik biçimde yönetmesini sağlayan kurumsal yönetim yazılımı Senkron, fitness, stüdyo, spa, aquapark ve golflere yönelik yönetim yazılımı Flyby, Türkiye’nin ilk site ve tesis yönetim yazılımı Senyonet ve akıllı kargo dolabı çözümü Kargopark markalarıyla farklı sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunuyor.

İ leti ş im :

Ayşe İnci |Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü | ayse.inci@senkron.net│0531 679 34 30