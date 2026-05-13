Olay, Konak’tan Uzundere’ye gitmek isteyen E.B.’nin taksiye binmesiyle başladı. Şüphelinin özellikle ıssız bölgeleri seçtiğini ve saldırıyı önceden tasarladığını belirten sürücü Çetin Bulut, dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"İnşaat şantiyesinin önüne geldiğimizde bıçağı gırtlağıma dayadı. 'Beni mi öldüreceksin?' dedim. 'Niyetim o, seni kesmeye geldim' cevabını verdi. Eğer o an bileğinden yakalamasaydım bugün burada olmayabilirdim."

ARAÇTAN İNİP BIÇAKLA KOVALADI

Arbede sırasında göğsünden ve boynundan yaralanan Bulut, araçtan inerek kurtulmaya çalıştı. Ancak gözü dönmüş saldırgan, araçtan inerek yaralı sürücüyü bıçakla kovalamaya devam etti. Bir boşluk bulup tekrar taksiye binen ve olay yerinden hızla uzaklaşan Bulut, durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi.

POLİS 2 DAKİKADA YAKALADI

İhbarın ardından harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkali belirlenen saldırgan E.B.'yi bir halk otobüsünde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

"BU KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası avukatı Alptuğ Eyüpoğlu, olayın basit bir gasp değil, doğrudan cana kast olduğunu vurguladı. Eyüpoğlu, "Saldırganın beyanları ve eylemi planlı bir öldürme teşebbüsüdür. Araç içi kamera ve ses kayıtları failin en ağır cezayı alması için en büyük delilimizdir" dedi.