2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Arjantin Milli Takımı'nda yaşanan sakatlık sonrası kadroda önemli bir değişiklik yapıldı.
Teknik direktör Lionel Scaloni, sakatlanan Leonardo Balerdi'nin yerine Marcos Senesi'yi Dünya Kupası kadrosuna dahil etti.
TATİLDE GELEN TELEFON HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a transfer olan Marcos Senesi, haberi tatilde olduğu sırada öğrendi.
Bournemouth forması giyen futbolcu kız arkadaşı Kelci Rosen ile birlikte tatil yapan Arjantinli futbolcu, Lionel Scaloni'den gelen telefonun ardından büyük bir duygu patlaması yaşadı.
🇦🇷📞 Marcos Senesi was on vacation when he was called up to Argentina's World Cup squad due to Leonardo Balerdi's injury. The reaction was incredible. 🥹💙 pic.twitter.com/vsl544SKVn— EuroFoot (@eurofootcom) June 11, 2026
O ANLAR BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Kız arkadaşının kaydettiği görüntülerde Senesi'nin haberi aldıktan sonra gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
Dünya Kupası kadrosuna seçildiğini öğrenen deneyimli stoperin sevinci sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.