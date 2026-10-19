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Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle ikinci Roma'nın bittiğini, bunun üzerine Rusya'nın "Üçüncü Roma biziz" diyerek öne çıkmaya çalıştığını belirten Üşümezsoy, Türkiye'nin elindeki stratejik güce vurgu yaptı. Geçmişte Atatürk döneminde İstanbul'daki ekümenikliğin Türkiye aleyhine bir durum gibi algılandığını hatırlatan Üşümezsoy, bugünün güçlü Türkiye'sinde bu durumun, Batı ve Doğu stratejilerinde İstanbul'daki yönetime büyük bir jeopolitik koz verdiğini kaydetti.





UKRAYNA SAVAŞININ ASIL SEBEBİ: AMERİKAN KAYA GAZI VE RUS GAZI

Küresel enerji savaşları üzerine yıllar önce yazdığı kitabına atıfta bulunan Şener Üşümezsoy, Ukrayna'daki çatışmanın ardındaki asıl gerçeğin enerji kaynakları olduğunu vurgulayarak şu tarihi hatırlatmayı yaptı:

"Benim bir kitabım var: 'Türkiye'nin Kesik Damarları'. 50 tane strateji kitabım var. Orada dediğimiz nokta şuydu: Amerika, 'Körfez'den artık petrol çıkmasın, benim kaya gazım çıksın' dedi. 3. Dünya Savaşı, Türkiye'nin kesik damarlarında onun bağlantısı olarak geldi. Madem strateji konuşuyorsunuz, bakın 20 yıl evvel dedik ki: 'Savaş Rus gazıyla Amerikan kaya gazı arasında çıkacak, Ukrayna'da.' Kimse bunu görmüş değildi."





ORTADOĞU'DA AMERİKA VE ÇİN DÜELLOSU

Bölgede yaşanan güncel gelişmeleri 'Beş Deniz Stratejisi' kapsamında değerlendiren ünlü profesör, Çin ve ABD geriliminin Ortadoğu haritasına nasıl yansıdığını şu ifadelerle özetledi:

"Amerika buradan çekileceği için, önce Kürtlerin Suriye'ye entegre olmasını sağladı ve Barzani devleti kurmak için günlerce uğraştıktan sonra Barzani'yi Irak ile birleştiriyor. İran'daki PJAK'a da eğer silah verirse, İran'da PJAK Amerika adına savaşırsa oradaki Türkler İran'ın safına geçecek diye bırakıyor. Çin gelip de füzeleri İran'a verince Çin'le Amerika orada bir düelloya girişti... Bütün güneyden gelip Irak'tan Türkiye'ye kadar giden kuşakta; Çin vekaleti olan İran'a karşı Türkiye'nin pozisyon alması stratejik önem taşıyor. Beş Deniz Stratejisi bu."









Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=hbzNLyQSv1w&t=222s