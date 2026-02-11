Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da beklenen olası depremle ilgili tartışma oluşturan yeni açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda genel kabul gören pek çok senaryonun aksine, Marmara’daki risk haritasına dair farklı bir tablo çizen Üşümezsoy, riskli gördüğü tek bölgeyi işaret etti.

ADALAR HATTI İÇİN "ÖLÜ FAY" NİTELERİMİ

Üşümezsoy, İstanbul depremi senaryolarında sıkça merkez noktası olarak gösterilen Adalar fay hattına dair ezber bozan bir değerlendirme yaptı. Bu hattın büyük bir deprem üretecek potansiyele sahip olmadığını savunan Üşümezsoy, söz konusu bölgenin aktifliğini yitirdiğini ileri sürdü. Üşümezsoy, bu segmentte 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem için gerekli stres birikiminin bulunmadığını ifade ederek bu hattı "ölü fay" olarak tanımladı.

KRİTİK BÖLGE: SİLİVRİ-KUMBURGAZ HATTI

Marmara Denizi içerisinde dikkat edilmesi gereken asıl noktanın Silivri ile Kumburgaz arasındaki kesim olduğunu belirten Üşümezsoy, yaklaşık 25 kilometrelik bu segmentin kırılma riski taşıdığını söyledi.

Üşümezsoy, bu bölgedeki riskin 2009 yılından bu yana mevcut olduğunu ve meydana gelebilecek olası bir depremin büyüklüğünün 6.0 ile 6.5 aralığında kalabileceğini öngördü.

"İSTANBUL'DA KIRILACAK FAY YOK"

Büyük İstanbul depremi beklentisine yönelik radikal bir duruş sergileyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kuzey Marmara genelinde yıkıcı bir deprem ihtimalinin bilimsel olarak zayıf olduğunu savundu.

Üşümezsoy, İstanbul’un deprem güvenliği konusundaki görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bunu belki bin defa söyledim artık yoruldum o konuda. İstanbul'da kırılacak fay yok."

Türkiye'de deprem korkusu yaşamadan en huzurlu uyunabilecek şehrin İstanbul olduğunu iddia eden Üşümezsoy, olası büyük bir sarsıntı için ise şu ifadeleri kullandı:

"Bunları piyano kırılma hikayeleri var. O yüzden 100 yıl kırılmaz görünüyor."

Üşümezsoy, Marmara'daki son sarsıntıların ardından yaptığı değerlendirmelerde, "Büyük Marmara Depremi riski sona erdi" şeklindeki iddiasını yineleyerek, asıl tehlikenin fay hattından ziyade Avcılar ve Beylikdüzü gibi bölgelerdeki zayıf zemin yapısından kaynaklandığını vurguladı.