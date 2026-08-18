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Kaynak: Haber Merkezi

Senegal Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevine Patrick Vieira getirildi.

Senegal Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamın A Milli Takım'ın yeni başantrenörü olduğu duyuruldu. Vieira'nın resmi tanıtım tarihi ve göreve başlama sürecine ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

DÜNYA KUPASI SONRASI DEĞİŞİKLİK

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda Belçika'ya elenen Senegal'de, teknik direktör Pape Thiaw ile yollar ayrılmıştı.

Federasyon, takımın yeni teknik direktörü olarak Patrick Vieira ile anlaşmaya vardı.