Afrika Futbol Konfederasyonu, Senegal’in Afrika Uluslar Kupası finalinde elde ettiği galibiyeti geçersiz sayarak şampiyonluğu Fas’a verdi. Karar, Senegal cephesinde büyük tepkiye yol açtı.

Rabat’ta 18 Ocak’ta oynanan finalde Senegal, hakem kararlarına tepki olarak sahayı terk etmiş, 14 dakika sonra geri dönerek uzatmalarda Pape Gueye’nin golüyle mücadeleyi 1-0 kazanmıştı. Ancak CAF Temyiz Kurulu, bu sonucu iptal ederek maçı 3-0 hükmen Fas lehine tescil etti.

OYUNCULARDAN TEPKİLER

Senegalli futbolcular, kararın ardından sosyal medyada alaycı ve sert paylaşımlar yaptı.

Pathe Ciss, kupayla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak “Ağlayanlara üç gol daha verebilirsiniz” dedi. Mamadou Lamine Camara ise “Madalya almaya kim gelecek?” diyerek Fas için kutlama planını sorguladı.

Moussa Niakhate, final sonrası bir görüntüyü paylaşarak “Bu yapay zekâ değil, gerçek” yorumunda bulunurken, El Hadji Malick Diouf “Bu kupa sahada kazanılır, e-posta ile değil” dedi. Boulaye Dia de “Duygular yaratılmaz, yaşanır” sözleriyle tepkisini gösterdi.

DENİYİMLİ İSİMDEN AÇIKLAMA

Takımın tecrübeli isimlerinden Idrissa Gueye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kupalar ve madalyalar geçicidir. Asıl önemli olan sevdiklerimize sağ salim kavuşmak. Rabat’ta yaşadıklarımızı biliyoruz ve bunu kimse bizden alamaz” ifadelerini kullandı.

FEDERASYON VE HÜKÜMET TEPKİSİ

Senegal Futbol Federasyonu, CAF’ın kararını “haksız, emsalsiz ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Senegal hükümeti ise bağımsız uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

FAS CEPHESİ KARARI KABUL ETTİ

Fas Futbol Federasyonu, kararı kabul ettiklerini açıklayarak itirazlarının yalnızca turnuva kurallarının doğru uygulanmasına yönelik olduğunu belirtti. CAF ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.