Senegal'de Meclis Başkanı Ndiaye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sorumluluk ve devlet bilinciyle aldığı karar doğrultusunda meclis başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Olağanüstü toplanan Meclis Bürosu, Ndiaye'nin istifasını kabul ederken, görevden alınan Sonko'nun milletvekilliğine iade talebini de resmen onayladı.

Ndiaye'nin istifa kararı sonrası meclisin 26 Mayıs'ta yeni meclis başkanını seçmek için toplanacağı da açıklamıştı.

Ndiaye'nin istifası, Başbakan Sonko'nun görevden alınmasından 48 saat sonra oldu.