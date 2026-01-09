Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Mali ile Senegal karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Senegal, adını yarı finale yazdırdı.
Senegal’e galibiyeti getiren gol, 27. dakikada Iliman Ndiaye’den geldi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Senegal sahadan üstün ayrıldı.
Mali’de Yves Bissouma, 45+3. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Senegal turnuvada yoluna devam ederken, Mali organizasyona veda etti.
Senegal’de Ismail Jakobs maçta forma giymezken, Mali’de Dorgeles Nene 55. dakikada, El Bilal Touré ise 82. dakikada oyuna dahil oldu.