Senegal Futbol Federasyonu, Afrika Futbol Konfederasyonu’nun Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin aldığı kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne taşıyacağını duyurdu. Federasyon, söz konusu kararın haksız ve kabul edilemez olduğunu belirtti.
Açıklamada, CAF’ın kararının Afrika futbolunun itibarına zarar verdiği vurgulanırken, Senegal futbolunun haklarını savunmak amacıyla Lozan’daki CAS’a en kısa sürede başvurulacağı ifade edildi.
OLAYLI PENALTI
Ocak ayında oynanan final maçının 90+5. dakikasında Malick Diouf’un, Brahim Diaz’a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesiyle Fas penaltı kazandı.
Senegalli futbolcuların karara itirazı nedeniyle oyun uzun süre dururken, sahadan çekilip soyunma odasına giden oyuncuların geri dönmesiyle karşılaşma yeniden başladı. Fas’ta topun başına geçen Brahim Diaz’ın 90+24. dakikada kullandığı “Panenka” penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatmalarda 94. dakikada Pape Gueye’nin golüyle 1-0 öne geçen Senegal, başka gol olmayınca 35. Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan taraf oldu.