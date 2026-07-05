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Kaynak: Haber Merkezi

Çalışma ekonomisi uzmanı Aziz Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda memur sendikalaşma oranları ve sendikal yapı hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Memurlarda sendikalaşma oranının yüzde 78'e ulaştığını belirten Çelik, buna karşın memurlar ile memur emeklilerinin ekonomik ve sosyal haklarında gerileme yaşandığını öne sürdü.

Çelik, hükümete yakın olduğunu ifade ettiği iki konfederasyonun toplam temsil gücünün yüzde 69,3 seviyesinde bulunduğunu belirterek, bu yapının hak arama mücadelesini zayıflattığını savundu.

'GÜDÜMLÜ SENDİKACILIK DÖNEMİ'

Paylaşımında, "İzlenen ekonomi politikasına itirazları yok. Hak arama mücadelesi vermiyorlar. Birkaç basın açıklaması. Hepsi o kadar. Aidatlar devlet kesesinden, üyeler hükümet desteğiyle geliyor. İşin sırrı burada. İşin sırrı güdümlü sendikacılıkta" ifadelerini kullandı.

Özel sektörde sendikalaşma oranının yaklaşık yüzde 5 seviyesinde olduğunu da aktaran Çelik, değerlendirmesinin dayanağı olarak sendikal verilere işaret etti.