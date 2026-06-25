Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Yapay zeka sektöründe küresel çapta ses getirecek yeni bir kriz baş gösterdi. ABD merkezli yapay zeka üreticisi Anthropic, Çin'in en büyük e-ticaret ve teknoloji şirketlerinden biri olan Alibaba'ya yönelik çok sert suçlamalarda bulundu.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ulaştığı 10 Haziran tarihli resmi mektuba göre Anthropic; ABD'li senatörler Tim Scott ve Elizabeth Warren'a gönderdiği yazıda, Alibaba ve yapay zeka biriminin firmaya karşı bugüne kadarki "bilinen en büyük damıtma kampanyasını" yürüttüğünü iddia etti.

25 BİN SAHTE HESAPLA 29 MİLYON ETKİLEŞİM

Geliştirdikleri Claude isimli yapay zeka modelinin Çin'deki kurum ve kuruluşların erişimine kapalı olduğunu hatırlatan Anthropic, Alibaba'nın bu engeli aşmak için organize bir ağ kurduğunu öne sürdü. İddiaya göre Çinli şirket, Claude sistemine sızabilmek amacıyla yaklaşık 25 bin sahte hesap açtı ve bu hesaplar üzerinden yapay zeka modeliyle 29 milyon civarında etkileşim gerçekleştirdi.

Söz konusu yasa dışı faaliyetlerin rastgele olmadığı, özellikle Claude'un en ileri seviyedeki yeteneklerini hedef aldığı savunuldu. Mektupta; sistemin otonom görev planlama ve yürütme becerileri, yazılım mühendisliği altyapısı ve uzun vadeli görev tasarlama yetkinliklerinin kopyalanmak istendiği aktarıldı.

Yapay zeka literatüründe "damıtma" (distillation) olarak isimlendirilen metot, daha büyük ve gelişmiş bir yapay zeka modelinin ürettiği verilerden ve çıktılardan yararlanılarak, daha düşük kapasiteye sahip başka bir modelin eğitilmesi ve yeteneklerinin hızla artırılması anlamına geliyor.

Esasen ABD yönetimi de 23 Nisan'da yaptığı açıklamada, başta Çin merkezli yapılar olmak üzere yabancı unsurların Amerikan yapay zeka teknolojilerini kopyalayabilmek adına "endüstriyel ölçekli" damıtma operasyonları yürüttüğüne dair somut kanıtlara ulaştığını duyurmuştu.

YAPTIRIM VE SIKI DENETİM ÇAĞRISI

Anthropic, Senatoya yazdığı mektupta Amerikan teknolojilerinin küresel ölçekte korunabilmesi adına acil önlemler alınmasını talep etti. Şirket, mikroçip ihracatı üzerindeki kontrollerin daha da sıkılaştırılmasını ve kendi onayları dışında izinsiz model kopyalama faaliyetlerine giriştiği belirlenen yabancı firmalara karşı yeni yasal yaptırım mekanizmalarının devreye sokulması çağrısında bulundu.

Sektörde geniş yankı uyandıran bu ağır suçlamaların ardından gözlerin çevrildiği Alibaba kanadından ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.