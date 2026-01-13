Bu yıl sekizincisi düzenlenecek etkinlik, Türk ve dünya sinemasının önemli isimlerini bir araya getirecek. Ana yapımcısı Türk olan uzun metrajlı filmler, Türk yapımcının azınlık ortağı olduğu uluslararası uzun metraj projeler ve kısa film projeleri için başvurular 12 Şubat tarihine kadar www.trt12punto.com üzerinden yapılabilecek.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “12 Punto 2026 için başvurular başladı. Bu yıl 12 Punto kapsamında 15 Temmuz destanının 10. yılına özel Kısa Film Proje Yarışması düzenleyerek, Türkiye'nin toplumsal hafızasına sinemanın evrensel diliyle güçlü bir katkı sunuyoruz.” dedi.

15 TEMMUZ’A ÖZEL KISA FİLM YARIŞMASI

Bu yıl 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı anısına 12 Punto 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması düzenleniyor. Seçilecek projeler 12 Nisan’da açıklanacak, prodüksiyon tamamlandıktan sonra 15 Temmuz’da 12 Punto 2026 kapsamında seyirciyle buluşacak. Yarışma, darbe gecesini sinemanın evrensel diliyle yeniden yorumlamayı, kolektif hafızadaki yerini ve özgün insan hikâyelerini kısa filmlerle anlatmayı hedefliyor. Detaylı başvuru koşulları sitede yer alıyor.Uzun ve kısa metraj projelerine ödüller

Uzun metraj projeleri Türk sinemasının usta isimlerinden oluşan ön jüri tarafından değerlendirilecek, 12 finalist 12 Nisan’da duyurulacak.

Uluslararası jüri 3 projeye TRT Ortak Yapım, 3 projeye TRT Ön Alım, 6 projeye TRT Proje Geliştirme Ödülü verecek. Kısa metraj kategorisinde 6 projeye TRT Kısa Film Yapım Ödülü sunulacak. Kazananlar 12 Nisan’da belli olacak. Ödül alan kısa film ekipleri, 12-19 Temmuz’daki 12 Punto haftasında dünya çapında danışmanlarla senaryo atölyelerine katılacak.Uluslararası ortak yapımlara da kapı açık

Türk yapımcıların düşük paylı ortak olduğu uluslararası uzun metraj projeler de başvurabilecek. TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü için başvurular Türk ortak yapımcı tarafından yapılacak.

Geçen yıl jüride Andrey Zvyagintsev, Jessica Hausner, Helen Hoehne, Olivier Pere ve Yasmine Al Massri gibi isimler yer almıştı.