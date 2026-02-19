Hepimiz o tanıdık hissi biliriz: Telefonun başında beklenen o mesaj, karşı taraftan gelen ufacık bir ilgi kırıntısıyla yeniden yeşeren umutlar ve "eğer biraz daha çabalarsam her şey düzelecek" yanılgısı... İşte Genevieve Wheeler’ın kaleme aldığı Adelaide, tam da bu modern zaman hastalığının, yani "birini kendinden çok sevmenin" anatomisini çıkarıyor.

RORY ETKİSİ: BİR YANILSAMANIN PEŞİNDE

Hikâyemiz, Londra’da yaşayan Amerikalı Adelaide Williams’ın, Rory Hughes ile tanışmasıyla başlıyor. Adelaide için Rory; zeki, çekici ve adeta hayatındaki tüm boşlukları dolduracak o "eksik parça". Ancak okur olarak biz, ilk sayfalardan itibaren Rory’nin o kadar da kusursuz olmadığını, sadece Adelaide’in ona yüklediği anlamlarla parladığını fark ediyoruz.

Kitap, romantik bir komedi gibi başlasa da kısa sürede sert bir psikolojik derinliğe evriliyor. Rory, Adelaide’e sadece işine geldiği anlarda, kendi boşluklarını doldurmak için alan açan bir adam. Adelaide ise bu "git-gel" trafiğinde kendi değerini, huzurunu ve hatta ruh sağlığını feda etmeye hazır bir "kurtarıcı" rolüne bürünüyor.

SEVGİNİN SINIRLARI VE "KAYIP" BENLİK

Wheeler’ın kalemi burada çok dürüst bir yere temas ediyor: Birini sevmek, onun kederini üstlenmek midir? Adelaide, Rory’nin yaşadığı trajedileri ve kayıpları birer mazeret olarak kabul edip, kendi ihtiyaçlarını sürekli erteliyor. Yazarın "limerence" (takıntılı aşk/hayranlık) durumunu işleyişi o kadar başarılı ki, okurken kendinize şu soruyu sormadan edemiyorsunuz: "Ben ne zaman bir başkasının mutluluğu için kendi sesimi kıstım?"

Kitabın en sarsıcı yönlerinden biri de ruh sağlığı meselesine yaklaşımı. Adelaide sadece "aşk acısı" çekmiyor. O, geçmişin izleri, keder ve depresyonla da mücadele ediyor. Wheeler, bu süreçleri romantize etmeden, tüm çıplaklığıyla ve sarsıcı bir dille anlatıyor.

DOSTLUĞUN ŞİFA VEREN GÜCÜ

Neyse ki Adelaide bu yolda tamamen yalnız değil. Kitapta harika işlenmiş bir arkadaş grubu var. Adelaide’in o "toksik" döngüden çıkması için ona ayna tutan, gerektiğinde sert konuşan ama her düştüğünde elinden tutan dostları, romanın en sıcak ve gerçekçi yanını oluşturuyor. Modern dünyada bizi ayakta tutan şeyin sadece romantik ilişkiler değil, sarsılmaz dostluk bağları olduğunu bir kez daha anlıyoruz.

SON SÖZ: KENDİMİZE DÖNÜŞ BİLETİ

Adelaide, sadece "kızın oğlanla tanıştığı" bir kitap değil. Bu, bir kadının kendi değerini başkasının gözlerinde aramayı bırakıp, aynadaki o yabancıyla yeniden tanışma hikâyesi.

Okurken bazen Adelaide’e kızacak, bazen ona sarılmak isteyecek ama en çok da kendi ilişkilerinizdeki o "denge" kantarını sorgulayacaksınız.

Eğer şu sıralar kalbinize dokunacak, sizi biraz sarsacak ama finalde "yalnız değilmişim" dedirtecek bir şeyler arıyorsanız, Adelaide’e mutlaka bir şans verin. Ama dikkat edin; bu kitap size aynada hiç bakmak istemediğiniz yerlerinizi gösterebilir.