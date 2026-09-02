İstanbul Vakfı, üniversite eğitimi almak üzere ilk defa İstanbul’a gelen genç kadınların eğitim süreçlerini kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bu yıl ilki hayata geçirilen Sen Oku Biz Yanındayız kampanyası, eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamayı ve genç kadınların metropol yaşamına daha rahat adapte olmalarını hedefliyor.

İstanbul Valiliği tarafından resmi olarak onaylanan bu kapsamlı proje ile üniversiteli kadınlara yalnızca finansal kaynak değil, aynı zamanda güvenli bir gelecek sunulması amaçlanıyor.

Kampanya çerçevesinde genç kadınlara sunulacak imkanlar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Öğrencilerin en temel sorunlarından biri olan barınma krizine çözüm getirmek adına verilen barınma bursunun yanı sıra akademik başarılarını destekleyecek eğitim bursu ve kitap bursu da süreçte yer alıyor. Bununla birlikte, farklı şehirlerden gelerek İstanbul’un karmaşık yapısıyla ilk kez tanışan gençlerin kent kültürüne entegre olabilmeleri ve kendilerini güvende hissetmeleri için özel olarak tasarlanmış İstanbul’a uyum programları uygulanacak.

HARBİYE’DE UNUTULMAZ GECE: "ŞARKILARLA İSTANBUL’DA YANINDAYIZ"

Uzun soluklu yardım kampanyasının bağış toplama süreci, İstanbul’un simge kültür mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen özel bir etkinlikle başlatıldı. Şarkılarla İstanbul’da Yanındayız adıyla gerçekleştirilen dev konser, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Geceye siyaset dünyasından üst düzey temsilciler, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının liderleri ve eğitime gönül veren binlerce vatandaş katılarak dayanışma ruhunu güçlendirdi.

Konserin en dikkat çekici yönü ise sahne alan 16 kadın sanatçının projeye tamamen gönüllü olarak katkı sunması oldu. Genç kadınların eğitim yolculuğunda yalnız olmadıklarını hissettirmek için aynı sahnede bir araya gelen sanatçılar, performanslarıyla izleyenlere duygu dolu ve coşkulu anlar yaşattı. Sanatın toplumsal değişimdeki dönüştürücü rolüne dikkat çekilen gecede, her şarkı genç kadınların geleceğine açılan bir kapı oldu.

Gecede konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmasına 60 yaşında okuma yazma öğrenen Naşide Teyze'nin ilham veren yaşam öyküsüyle başladı. Aslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bu gecenin önemli. Teyzeyi ailesi okula göndermemiş. Açlık grevi bile yapmış. Okula giden çocukların arkasından bayılmış. Yok, ne yaparsa yapsın ailesi okutmamış. Sonrası evlilik, 7 çocuk, bir sürü imtihan. Ama en büyük amacı çocuklarının üniversiteyi bitirmesiymiş. Bitirmişler de. Teyze 60 yaşında okuma yazma öğrenmiş. Hayatını da kitap haline getirmiş. Şöyle diyor bir programda: Okuyan insan dünyaya meydan okur. Okumayan da zindan okur. Ben o programı izlediğimde çok duygulandım.

Kendi aile yaşantısından da örnekler vererek duygusal anlar yaşatan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Annemi hatırladım, kıymetli dostlar. Benim annem de okuma yazması olmayan bir kadındı ama bizi okutmak için çok çabaladı.

Gecede söz alan İstanbul Vakfı Genel Müdürü Canan Aratemür Çimen ise kurumun vizyonunu ve projenin toplumsal etkisini vurgulayan bir konuşma gerçekleştirdi. Çimen, etkinliğin heyecanını şu sözlerle ifade etti:

İstanbul Vakfı olarak bugün gerçekten heyecanlıyız. Bu heyecanı sizlerle paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk.

Çimen, kız çocuklarının ve genç kadınların desteklenmesinin sadece bireysel bir başarı değil, tüm toplumun refahını ve gelişmişlik düzeyini doğrudan etkileyen stratejik bir unsur olduğunu belirterek kampanyaya katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

16 SANATÇI AYNI SAHNEDE



Açılış ve protokol konuşmalarının tamamlanmasının ardından Harbiye Açık Hava Tiyatrosu muazzam bir müzik şölenine sahne oldu. Türkiye’nin önde gelen kadın müzisyenleri ve müzik grupları, genç kadınların eğitimine destek olmak amacıyla sırayla sahne aldı.

Aylin Aslım, Ceren Gündoğdu, Ceylan Ertem, Deniz Tekin, Dicle Olcay, Dilhan Şeşen, Eda Baba, Gaye Su Akyol, Gülinler, Kalben, İstanbulites grubu, Nilipek, Nova Norda ve Yasemin Mori repertuarlarındaki en sevilen eserleri gençlerin geleceği için seslendirdi. Her bir sanatçı performansının ardından eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen mesajlar vererek salondaki dayanışma atmosferini pekiştirdi. Seyircilerin de şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği dayanışma gecesi, elde edilen tüm bağış gelirlerinin genç kadınların burs fonuna aktarılmasıyla son buldu.