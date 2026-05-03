Anasayfa Gündem Sen misin sosyal medya hesabı açan: Eşinin bulunduğu yeri pompalı tüfekle bastı: Erzurum’da korku dolu anlar

Erzurum’da boşanma aşamasındaki eşinin sosyal medya hesabı açmasına sinirlenen öfkeli koca, kayınpederinin evini pompalı tüfekle dehşet saçtı. Babasının engel alamadığı olay yerine çok sayıda polis yönlendirildi.

Palandöken ilçesinde meydana geldi. S.T., boşanma aşamasında olduğu F.T.’nin (25) Instagram hesabı açtığını öğrendi.

Buna tepki gösteren S.T. pompalı tüfeği alarak eşinin kaldığı kayınpederinin Türbe yolu üzerinde bulunan sitedeki evine gitti.

Site bahçesine giren S.T. eşinin de bulunduğu 7 katlı apartmanın 1’inci katındaki daireye 4 el ateş etti. Saçmalar evin balkon camı ve bir odanın penceresine isabet etti.

Bu sırada olay yerine gelen M.T., oğlunu sakinleştirerek elindeki tüfeği almaya çalıştı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polisleri gören S.T. kaçtı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler S.T.’yi suç aleti pompalı tüfekle Afşar Sokak’ta yakaladı. S.T. gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada site bahçesinde 3 boş kartuş buldu.

Bu arada yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, eşinin bulunduğu daireye ateş eden S.T.’nin babası tarafından engellenmeye çalışıldığı yer aldı.

Kaynak: DHA
