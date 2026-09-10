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Kaynak: İHA

Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kadın bir müşteri satın aldığı kot pantolonu iade etmek istedi. İade talebinin ardından müşteri ile pazarcı esnafı arasında tartışma başladı.

ZABITA EKİPLERİ ARAYA GİRDİ

Tartışma sırasında tarafların zaman zaman seslerini yükseltmesi üzerine pazar yerinde gerginlik yaşandı.

Duruma müdahale eden zabıta ekipleri, tarafların arasına girerek tartışmanın büyümesini engelledi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken, yaşanan gerginlik sona erdi.