Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8-14 Mayıs tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul’da hafta sonu ve gelecek hafta yeniden sağanak yağış görülecek.

MGM’nin tahminlerine göre İstanbul’da 9 Mayıs Cumartesi günü yağış beklenirken, 13 Mayıs Çarşamba ve 14 Mayıs Perşembe günlerinde de sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor.

Cumartesi günü Türkiye’nin batı kesimlerinde yağışlı havanın hakim olması beklenirken, pazar günü ise yağışların ülkenin iç bölgelerinde etkisini göstermesi tahmin ediliyor. Çarşamba ve perşembe günlerinde ise yurt genelinin büyük bölümünde yağışlı sistemin etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, batı bölgelerde ise yer yer normallerin üzerine çıkabileceği ifade edildi.

Günlük tahmin raporunda ayrıca kuzey ve iç kesimlerde parçalı bulutlu hava beklendiği, bazı doğu illerinde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği aktarıldı. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.