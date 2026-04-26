Kentte, 22 Nisan’da hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşerken, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ardından sağanak yağmur etkili oldu. Yaşamı olumsuz etkileyen rüzgar nedeniyle Tepebaşı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi’nde 7 katlı binanın 6’ncı katındaki evin camı patladı.

Saçılan cam parçaları, kaldırımda yürüyen Emre Candemir’in başına isabet etti. Hafif yaralanan Candemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şeffaf şemsiyeyle kaldırımda yürüyen Emre Candemir’in başına cam parçalarının isabet ettiği görüldü.

