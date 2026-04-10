2025 yılının Eylül ayında akciğer kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan Pekkan, bu süreçte hem fiziksel hem de duygusal açıdan zor günler yaşadığını daha önce samimi ifadelerle dile getirmişti.
Semiramis Pekkan zor günleri geride bıraktı: Son halini paylaştı
Semiramis Pekkan, akciğer kanseri nedeniyle bir süredir sürdürdüğü kemoterapi tedavisini başarıyla tamamladı. Tedavi sürecinin ardından peruk kullanımına veda eden Pekkan, doğal haliyle yeni görüntüsünü paylaştı.Derleyen: Hande Karacan
Saç dökülmesiyle birlikte yaşadığı ilk şoku anlatan sanatçı, ne kadar hazırlıklı olunursa olunsun bu tür anların insanı derinden sarstığını vurgulamıştı.
BALONLA KEMOTERAPİNİN BİTTİĞİNİ DUYURMUŞTU
Tedavi sürecinde en büyük destekçilerinden birinin kardeşi Ajda Pekkan olduğunu belirten Semiramis Pekkan, kemoterapinin sona erdiğini ise sembolik bir “balon uçurma” anıyla duyurmuştu.
Bu anı, zorlu sürecin geride kaldığına dair umut ve yeni bir başlangıç olarak yorumlamıştı.
PERUKSUZ GÖRÜNTÜLENDİ
Zamanla sağlığına kavuşma sürecine giren Pekkan’ın saçlarının yeniden uzadığı ve Ajda Pekkan’ın konser provasında peruksuz şekilde görüntülendiği görüldü.
Bu kareler, sevenleri tarafından “yeniden doğuş” olarak değerlendirildi.
SEMİRAMİS PEKKAN KİMDİR?
Semiramis Pekkan, 30 Eylül 1948 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Sanat dünyasının güçlü ismi Ajda Pekkan’ın kardeşi olan Semiramis Pekkan, Boşnak kökenli bir ailenin en küçük ferdi. Babası subay Rıdvan Bey, annesi ise ev hanımı Nevin Hanımı.
Çamlıca Kız Lisesi’nden mezun olan sanatçı, hem müzik hem sinema alanında önemli işlere imza attı. Pekkan, aynı zamanda Emir ve Zoran adında iki çocuk annesi.
SEMİRAMİS PEKKAN KAÇ YAŞINDA?
1948 doğumlu olan Semiramis Pekkan, 2025 yılı itibarıyla 77 yaşında.
SEMİRAMİS PEKKAN NERELİ?
İstanbul doğumlu olan Semiramis Pekkan, aslen Boşnak kökenli.