Zorlu günleri geride bırakan Pekkan ailesinden beklenen güzel haber sonunda geldi. Semiramis Pekkan’ın akciğer kanserine yakalanması, magazin dünyasında büyük üzüntü yaratmıştı. Ünlü ismin tedavi süreci ise geçtiğimiz haftalarda başarıyla tamamlandı.
Semiramis Pekkan kanseri yendi, ablası Ajda Pekkan müjdeyi verdi
Akciğer kanserini yenerek kemoterapi sürecini tamamlayan Semiramis Pekkan'ın sağlık durumu hakkında konuşan Süperstar Ajda Pekkan, "Çok şükür sağlığına kavuştu" diyerek müjdeli haberi verdi.
Son olarak Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan’ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamayla sevenlerinin yüreğine su serpti. Süperstar’ın o sözleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın kız kardeşi, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz haftalarda bir paylaşım yapan Semiramis Pekkan, kanser tedavisinin sonuna geldiğini müjdelemişti.
Önceki gün Etiler'de görüntülenen Ajda Pekkan, muhabirlerin Semiramis Pekkan hakkında sorular sormasıyla duygulu anlar yaşadı.
Aralarındaki abla-kardeş bağıyla örnek gösterilen Pekkan kardeşlerden Ajda Pekkan, akciğer kanserine yakalanan ve kemoterapi sürecini tamamlayan kardeşi Semiramis Pekkan'ın sağlık durumu hakkında şu sözleri söyledi:
"Semiramis sağlığına kavuştu çok şükür. Bu süreçte dostları onu çok güzel destekledi. Kardeşim benim o, canım ya."
Öte yandan tedavi sürecinde peruk kullandığını da samimi bir şekilde dile getiren Pekkan, geçtiğimiz günlerde ablasının sahnesini izlerken kameralar tarafından kaydedildi. Yaşadığı zorlu süreci atlatan Semiramis Pekkan, peruk takmayı bırakarak doğal haliyle gündeme oturdu.
İlk defa peruksuz bir şekilde kameraların karşısına çıkan Semiramis Pekkan’ın yüksek enerjisi ve keyifli halleri organizasyonun en çok konuşulan detayı oldu.
Yüzündeki tebessümle ilgi odağı olan ünlü sanatçı, sergilediği dik duruşla hayranlarının takdirini toplarken, kendisi için "adeta hayata yeniden başlamış" şeklinde yorumlar yapıldı.