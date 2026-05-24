Yeniçağ Gazetesi
24 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel Semiramis Pekkan kanseri yendi, ablası Ajda Pekkan müjdeyi verdi

Semiramis Pekkan kanseri yendi, ablası Ajda Pekkan müjdeyi verdi

Akciğer kanserini yenerek kemoterapi sürecini tamamlayan Semiramis Pekkan'ın sağlık durumu hakkında konuşan Süperstar Ajda Pekkan, "Çok şükür sağlığına kavuştu" diyerek müjdeli haberi verdi.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Semiramis Pekkan kanseri yendi, ablası Ajda Pekkan müjdeyi verdi - Resim: 1

Zorlu günleri geride bırakan Pekkan ailesinden beklenen güzel haber sonunda geldi. Semiramis Pekkan’ın akciğer kanserine yakalanması, magazin dünyasında büyük üzüntü yaratmıştı. Ünlü ismin tedavi süreci ise geçtiğimiz haftalarda başarıyla tamamlandı.

1 8
Semiramis Pekkan kanseri yendi, ablası Ajda Pekkan müjdeyi verdi - Resim: 2

Son olarak Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan’ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamayla sevenlerinin yüreğine su serpti. Süperstar’ın o sözleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

2 8
Semiramis Pekkan kanseri yendi, ablası Ajda Pekkan müjdeyi verdi - Resim: 3

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın kız kardeşi, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz haftalarda bir paylaşım yapan Semiramis Pekkan, kanser tedavisinin sonuna geldiğini müjdelemişti.
Önceki gün Etiler'de görüntülenen Ajda Pekkan, muhabirlerin Semiramis Pekkan hakkında sorular sormasıyla duygulu anlar yaşadı.

3 8
Semiramis Pekkan kanseri yendi, ablası Ajda Pekkan müjdeyi verdi - Resim: 4

Aralarındaki abla-kardeş bağıyla örnek gösterilen Pekkan kardeşlerden Ajda Pekkan, akciğer kanserine yakalanan ve kemoterapi sürecini tamamlayan kardeşi Semiramis Pekkan'ın sağlık durumu hakkında şu sözleri söyledi:

4 8
Semiramis Pekkan kanseri yendi, ablası Ajda Pekkan müjdeyi verdi - Resim: 5

"Semiramis sağlığına kavuştu çok şükür. Bu süreçte dostları onu çok güzel destekledi. Kardeşim benim o, canım ya."

5 8
Semiramis Pekkan kanseri yendi, ablası Ajda Pekkan müjdeyi verdi - Resim: 6

Öte yandan tedavi sürecinde peruk kullandığını da samimi bir şekilde dile getiren Pekkan, geçtiğimiz günlerde ablasının sahnesini izlerken kameralar tarafından kaydedildi. Yaşadığı zorlu süreci atlatan Semiramis Pekkan, peruk takmayı bırakarak doğal haliyle gündeme oturdu.

6 8
Semiramis Pekkan kanseri yendi, ablası Ajda Pekkan müjdeyi verdi - Resim: 7

İlk defa peruksuz bir şekilde kameraların karşısına çıkan Semiramis Pekkan’ın yüksek enerjisi ve keyifli halleri organizasyonun en çok konuşulan detayı oldu.

7 8
Semiramis Pekkan kanseri yendi, ablası Ajda Pekkan müjdeyi verdi - Resim: 8

Yüzündeki tebessümle ilgi odağı olan ünlü sanatçı, sergilediği dik duruşla hayranlarının takdirini toplarken, kendisi için "adeta hayata yeniden başlamış" şeklinde yorumlar yapıldı.

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro