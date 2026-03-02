Akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan, Youtube programında Dr. Psikolog, Psiko-Onkolog Pelin Erbil ile hastalığı hakkında konuştu. Ünlü sanatçı, yaşadığı zorlu sürece dair samimi açıklamalarda bulundu.
Semiramis Pekkan kanser tedavisinde en zor anı anlattı: Saçım bir gecede dökülünce panik oldum
Geçtiğimiz sene akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Semiramis Pekkan tedavi sürecinde yaşadıklarını, "Her şeyi kabullenen, ‘bunlar da olacak’ diyen ben, saçım bir gecede döküldüğü zaman şok oldum. Saç getirin bana, dedim” diyerek anlattı.Derleyen: Hava Demir
"Bende Kabul Etme Hissi Var"
Hastalığını ilk öğrendiğinde hastanenin kendisine psikolojik destek için bir doktor yönlendirdiğini belirten Pekkan, “Kendisiyle çok ahbaplık ettik, çok eğlendik. Kafamı bu mevzuda çok doğru yönlendirdiğim için ‘Semiramis Hanım sizin ihtiyacınız yok bana’ dedi. Tabii benim kolay oldu. Bir kere bende kabul etme hissi var. Ben bir şeyi kötü ve iyi geldiği zaman kabul ediyorum. Ve oradan yola çıkıyorum” dedi.
"Ablamı Hep Yanımda Hissettim"
Sanatçı, ablası Ajda Pekkan’dan çok destek gördüğünü dile getirdi: “Benim çok büyük bir ailem yok, tek ablam var. Tabii ki onu çok yanımda hissettim. Dostlarım çok iyi destek verdiler. Ama 3-4 kişi o kadar. Zaten o dönem daha fazlasını istemiyorsun. Çünkü etraf bazen çok yorucu olabiliyor. Öyle bir bakıyorlar ki hadiseye ‘ah bu gitti’ gibi ve onu gözünden bile anlıyorsun. Bana da oldu. Onlarla göz kontağına bile girmedim. Çünkü ben öyle hissetmiyorum.”
"Panik Halindeydim, ‘Saç Getirin Bana’ Dedim"
Tedavi sürecinde zaman zaman kendisinin de sarsıldığını itiraf eden Pekkan şöyle konuştu: “Ben de sallandım, ciddi sallanmalar geçirdim. Bu kadar her şeyi kabullenen, ‘tamam, bunlar da olacak’ diyen ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, ‘saç getirin bana’ dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun. Yorgunluk mesela, 4-5 ay öncesine nazaran daha çabuk yoruluyorum. Bazen zorlayayım diyorum ama zorlayamıyorum. İnsanın hastalığın sürecine saygı duyması lazım."
SEMİRAMİS PEKKAN KİMDİR?
Semiramis Pekkan (d. 30 Eylül 1948, İstanbul), Türk sinema ve müzik dünyasının 1960’lardan günümüze uzanan köklü isimlerinden biridir. 1964’te Tunç Başaran’ın Kara Memed filmiyle oyunculuğa adım atıp, 1968’de müzik kariyerine başlayarak iki Altın Plak ödülü kazanan Pekkan, özellikle pop müzikte önemli eserler vermiştir.
50 yılı aşkın süredir halkın ilgisini çeken sanatçı, uzun yıllar sahne ve sinemadan uzak kalmasına rağmen son dönemde magazin gündeminde yer almaktadır; 2026’da katıldığı bir programda geçmişte geçirdiği akciğer kanseri ile mücadeleyi, 15 yaşında yaptığı kısa süren ilk evliliğini ve özel yaşamına dair samimi itiraflarını paylaşmıştır. Semiramis Pekkan aynı zamanda ünlü pop sanatçısı Ajda Pekkan’ın kardeşidir ve Türkiye’nin müzik tarihine bıraktığı izle hatırlanmaktadır