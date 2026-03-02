Semiramis Pekkan kanser tedavisinde en zor anı anlattı: Saçım bir gecede dökülünce panik oldum

"Ablamı Hep Yanımda Hissettim"



Sanatçı, ablası Ajda Pekkan’dan çok destek gördüğünü dile getirdi: “Benim çok büyük bir ailem yok, tek ablam var. Tabii ki onu çok yanımda hissettim. Dostlarım çok iyi destek verdiler. Ama 3-4 kişi o kadar. Zaten o dönem daha fazlasını istemiyorsun. Çünkü etraf bazen çok yorucu olabiliyor. Öyle bir bakıyorlar ki hadiseye ‘ah bu gitti’ gibi ve onu gözünden bile anlıyorsun. Bana da oldu. Onlarla göz kontağına bile girmedim. Çünkü ben öyle hissetmiyorum.”