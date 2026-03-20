Semih Şentürk'ten flaş tahmin: O maç şampiyonluğun kaderini belirleyecek
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki nefes kesen yarışta son düzlüğe girilirken, 'Nöbetçi Golcü'den çarpıcı analizler...
Tivibu Spor’da konuşan Şentürk, Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimaline ilişkin dikkat çeken bir öngörüde bulundu.
Şentürk, tarafsız bir bakış açısıyla bazı karşılaşmaların kaybedilmesinin soru işaretleri yarattığını belirterek, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarında alınamayan sonuçların şampiyonluk yolunda önemli bir dezavantaj oluşturduğunu dile getirdi.
Bu tür maçların kazanılamaması halinde zirve hedefinin zora gireceğini ifade etti.
Gaziantep FK karşılaşmasının kazanılması gerektiğini vurgulayan Şentürk, özellikle iç sahada puan kaybı yaşanmasının şampiyonluk yarışında geri düşülmesine yol açacağını belirtti.
Derbi maçların belirleyici olacağını ifade eden Şentürk, Trabzonspor’un Galatasaray karşısında alacağı sonuç ile Beşiktaş karşısında Fenerbahçe’nin elde edeceği skorların yarışın yönünü değiştirebileceğini söyledi.
Galatasaray’ın Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluk ihtimalinin yüzde 90’ın üzerine çıkabileceğini ifade etti.