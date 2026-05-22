Süper Lig devi Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Cagliari'ye sezon başında kiralanan Semih Kılıçsoy’un geleceği netleşti.
SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cagliari, genç oyuncunun 12 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
OYUNCU DA AYRILMAK İSTİYOR
Semih Kılıçsoy’un da kariyerine Cagliari’de devam etmek istemediği ve kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
20 yaşındaki futbolcu, Serie A’da 22 maçta forma giyerken 4 gol kaydetti.