Beşiktaş'ın sezon başında İtalya ekibi Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı milli oyuncu Semih Kılıçsoy uyum sürecini atlatmasıyla son haftalarda adından söz ettirmeye başladı.

FORMA ŞANSINI İYİ KULLANDI

Sezonun ortasına doğru gelinirken forma şansı bulmaya başlayan Semih Kılıçsoy üst üste iki kez 11'de başladığı Serie A karşılaşmalarında ağları havalandırarak kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.

TORİNO MAÇINDA SAHANIN EN İYİSİ SEÇİLMİŞTİ

Son olarak 17. haftada Torino karşısında harika bir gole imza atarak tüm dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki forvet, 2-2 sona eren maçın en iyi oyuncusu seçilmişti.

SERİE A'DA HAFTANIN 11'İNE GİRDİ

Semih Kılıçsoy bunun yanı sıra İtalya Serie A'da haftanın en iyi 11'ine adını yazdırmayı başardı.

Serie A'da haftanın en iyi 11'i şöyle:

Kaleci: Corvi (Parma)

Defans: Ramon (Como), Muharemovic (Sassuolo), Kalulu (Juventus)

Orta saha: Pulisic (Milan), Vlasic (Torino), Nico Paz (Como), Manu Kone (Roma)

Forvet: Højlund (Napoli), Semih Kılıçsoy (Cagliari), Nkunku (Milan)