Beşiktaş'ın milli yıldızı Semih Kılıçsoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye veda etti.

SEMİH KILIÇSOY: 'CAGLIARI'DE GEÇİRDİĞİ SEZON BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ'

Semih Kılıçsoy yaptığı paylaşımda, "Cagliari'de geçirdiğim bu sezon benim için çok değerliydi. Bu şehri, bu kulübü ve bana gösterilen desteği her zaman güzel duygularla hatırlayacağım. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

SERIE A'DA 4 GOL ATTI

Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan 20 yaşındaki genç forvet, Serie A'da çıktığı 22 maçta toplam 975 dakika sahada kaldı ve 4 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TAKİ GELECEĞİNE ITALIANO KARAR VERECEK

Beşiktaş'a geri dönen Semih Kılıçsoy'un geleceğine yeni teknik direktör Vincenzo Italiano karar verecek.