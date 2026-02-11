Endonezya’nın Java Adası doğusunda konumlanan Semeru Yanardağı, peş peşe 5 kez patlama gerçekleştirdi ve kül sütunları 1000 metreye kadar yükseldi.
Semeru Yanardağı 5 kez patladı: Kül bulutları 1000 metreye fırladı
Java Adası’nın en aktif volkanı yeniden harekete geçti. Semeru Yanardağı peş peşe 5 kez patladı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Antara News’in aktardığına göre Lumajang ile Malang ilçeleri arasındaki sınırda yer alan Semeru Yanardağı tekrar harekete geçti.
Yanardağ, yerel saatle 00.28 ile 08.06 arasında toplam beş ayrı patlama yaptı ve 600 ila 1000 metre yükseklikte kül püskürttü.
Semeru Gözlem İstasyonu’ndan Liswanto, Endonezya’nın resmi tehlike skalasına göre yanardağın alarm seviyesinin “3. seviye”de bulunduğunu duyurdu.
Liswanto ayrıca, fırlayabilecek kaya parçaları riski nedeniyle yanardağın etrafındaki 5 kilometrelik çaplı bölgede her türlü etkinliğin yasaklandığını açıkladı.
Bromo Tengger Semeru Milli Parkı içinde bulunan Semeru, Java Adası’nın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul ediliyor.