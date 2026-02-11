Yeniçağ Gazetesi
11 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
AKIN GÜRLEK'İN YERİNE VEKALETEN GELEN İSİM BELLİ OLDU
Semeru Yanardağı 5 kez patladı: Kül bulutları 1000 metreye fırladı

Semeru Yanardağı 5 kez patladı: Kül bulutları 1000 metreye fırladı

Java Adası’nın en aktif volkanı yeniden harekete geçti. Semeru Yanardağı peş peşe 5 kez patladı.

Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Semeru Yanardağı 5 kez patladı: Kül bulutları 1000 metreye fırladı - Resim: 1

Endonezya’nın Java Adası doğusunda konumlanan Semeru Yanardağı, peş peşe 5 kez patlama gerçekleştirdi ve kül sütunları 1000 metreye kadar yükseldi.

1 7
Semeru Yanardağı 5 kez patladı: Kül bulutları 1000 metreye fırladı - Resim: 2

Antara News’in aktardığına göre Lumajang ile Malang ilçeleri arasındaki sınırda yer alan Semeru Yanardağı tekrar harekete geçti.

2 7
Semeru Yanardağı 5 kez patladı: Kül bulutları 1000 metreye fırladı - Resim: 3

Yanardağ, yerel saatle 00.28 ile 08.06 arasında toplam beş ayrı patlama yaptı ve 600 ila 1000 metre yükseklikte kül püskürttü.

3 7
Semeru Yanardağı 5 kez patladı: Kül bulutları 1000 metreye fırladı - Resim: 4

Semeru Gözlem İstasyonu’ndan Liswanto, Endonezya’nın resmi tehlike skalasına göre yanardağın alarm seviyesinin “3. seviye”de bulunduğunu duyurdu.

4 7
Semeru Yanardağı 5 kez patladı: Kül bulutları 1000 metreye fırladı - Resim: 5

Liswanto ayrıca, fırlayabilecek kaya parçaları riski nedeniyle yanardağın etrafındaki 5 kilometrelik çaplı bölgede her türlü etkinliğin yasaklandığını açıkladı.

5 7
Semeru Yanardağı 5 kez patladı: Kül bulutları 1000 metreye fırladı - Resim: 6


Bromo Tengger Semeru Milli Parkı içinde bulunan Semeru, Java Adası’nın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul ediliyor.

6 7
Semeru Yanardağı 5 kez patladı: Kül bulutları 1000 metreye fırladı - Resim: 7
7 7
