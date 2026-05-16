Wembley'de oynanan final maçını kazanan Manchester City tarihinde 8. kez FA Cup şampiyonu oldu.
SEMENYO MANCHESTER CITY'İ ZAFERE TAŞIDI
Chelsea ile oynanan dev finalde ilk yarı golsüz eşitlikle geçilirken 72. dakikada sahneye çıkan Semenyo Manchester City'e galibiyeti getiren golü kaydetti.
Karşılaşma 1-0 sona erdi ve Manchester City üst üste oynadığı dördüncü FA Cup finalinde mutlu sona ulaştı.
GUARDIOLA SEZONUN İKİNCİ KUPASINI ALDI
Pep Guardiola'nın ekibi böylelikle İngiltere Lig Kupası ile birlikte sezonun ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
PREMIER LIG'DE YARIŞ SÜRÜYOR
Premier Lig'de 2 puan farkla Arsenal'in arkasında zirve takibini sürdüren Manchester City kalan haftalarda Bournemouth ve Aston Villa ile karşılaşacak.