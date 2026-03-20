Patentleri Hindistan’da sona erdi: Ucuz ilaçlar geliyor

TÜRKİYE'NİN OBEZİTE TABLOSU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de kilosu ideal olan insan sayısı yüzde 30 ve gerçekten çok az. Yüzde 65-70'e yakın insan kilolu" demişti. Bu yılın Mart ayında Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ise Türkiye'de fazla kilolu ve obez oranının toplamda yüzde 66 olarak tespit edildiğini belirterek, "Her 3 vatandaşımızdan 2'si olması gerektiği kilonun üzerinde" bilgisini vermişti.

Türkiye bu oranlarla obezite konusunda dünyadaki pek çok ülkeden daha kötü bir seviyede bulunuyor.