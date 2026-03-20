Son zamanları çaba sarf etmeden zayıflamak isteyen kilolu insanların gözdesi olan Ozenpic gibi zayıflama ilacınca bulunan semaglutid etken maddesinin patenti sona erdi. Patentin sona ermesiyle Ozempic gibi zayıflama iğnelerinin fiyatının önemli oranda düşmesi bekleniyor.
Patentleri Hindistan’da sona erdi: Ucuz ilaçlar geliyor
Semaglutid etkin maddesinin patentleri 2026’da birçok ülkede sona eriyor. Bu gelişmeyle Ozempic ve Wegovy benzeri ucuz jenerik ilaçların piyasaya çıkması bekleniyor. Orta gelirli ülkelerde obezite tedavisine erişimi kolaylaştırması beklenirken yan etkiler ve kilo geri alımı riski yine var.
Dünyanın önde gelen ilaç üreticilerinden Hindistan’da, Ozempic ve Wegovy gibi ilaçların etken maddesi olan "semaglutid"e ilişkin patentlerin süresi Cuma günü sona erdi. Bu durum, aynı etken maddeye ve özelliklere sahip daha ucuz jenerik ilaçların hızla piyasaya çıkabileceği anlamına geliyor.
Jenerik ilaç, bir ilacın patent süresi sona erdikten sonra veya patent sahibi firma ile lisans anlaşması yapılarak başka firmalar tarafından aynı etkin madde ve dozaj formuyla üretilen ilaçtır. Büyük ilaç şirketleri, araştırma-geliştirme ve ilk yatırım maliyetlerini karşılamak amacıyla buluşlarını patentle korurken, jenerik üreticiler aynı ürünü çok daha düşük maliyetle sunabiliyor.
Bu gelişmenin, özellikle orta gelirli ülkelerde uzun süredir lüks sayılan tedavilere erişimi büyük ölçüde artırması bekleniyor. Ancak bu tür ilaçların kullanımı bulantı ve sindirim sistemi sorunları gibi yan etkilere neden olabiliyor. İlaçları kullanan kişi sayısı arttıkça bildirilen yan etkiler de artıyor. Ayrıca zayıflama iğnelerini bırakanların, diyet ve egzersizi bırakanlara kıyasla daha hızlı kilo aldığı araştırmalarla gösterilmiş durumda.
Bu ayın başında yayımlanan bir çalışmaya göre, 2026 sonuna kadar semaglutid üzerindeki temel patentlerin süresi, küresel obezite yükünün yüzde 48’ini oluşturan 10 ülkede dolmuş olacak. Bu ülkeler arasında Türkiye, Brezilya, Çin, Güney Afrika ve Kanada da yer alıyor.
ONLARCA FİRMA PİYASAYA GİRECEK
Patent süresinin dolması, Hindistan’daki ilaç devleri için agresif bir rekabetin başladığını gösteriyor. AFP’nin incelediği belgelere göre, en az dört büyük firma şimdiden jenerik semaglutid iğnelerini hazırladı. Jenerik versiyonların Hindistan’da bu hafta sonu gibi piyasaya çıkması bekleniyor.
Araştırma şirketi Pharmarack, Hindistan pazarının çok yakında seçeneklerle dolacağını öngörüyor. Şirketin Başkan Yardımcısı Sheetal Sapale, "50'den fazla markanın piyasaya gireceğini" belirtiyor.
Hindistan ilaç sektörü, düşük maliyetli ilaç ve aşı üretimiyle küresel ölçekte önemli bir konumda bulunuyor. Ülke, koronavirüs pandemisi sırasında dünyaya hızla aşı temininde kritik rol üstlenmişti.
KADINLARIN YÜZDE 24’Ü, ERKEKLERİN YÜZDE 23’Ü
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre Hindistan, hâlâ dünya genelindeki yetersiz beslenme oranının üçte birini oluşturuyor. Aynı zamanda artan gelirler ve şehir yaşamı, obezite oranlarını hızla yükseltiyor. Geçen yıl Mart ayında açıklanan hükümet verilerine göre, ülkede kadınların yüzde 24’ü, erkeklerin ise yüzde 23’ü fazla kilolu veya obez.
TÜRKİYE'NİN OBEZİTE TABLOSU
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de kilosu ideal olan insan sayısı yüzde 30 ve gerçekten çok az. Yüzde 65-70'e yakın insan kilolu" demişti. Bu yılın Mart ayında Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ise Türkiye'de fazla kilolu ve obez oranının toplamda yüzde 66 olarak tespit edildiğini belirterek, "Her 3 vatandaşımızdan 2'si olması gerektiği kilonun üzerinde" bilgisini vermişti.
Türkiye bu oranlarla obezite konusunda dünyadaki pek çok ülkeden daha kötü bir seviyede bulunuyor.