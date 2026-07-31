CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Selvi Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumuna ilişkin bazı mecralarda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kıymetli eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumu hakkında bazı mecralarda dile getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’nun tedavi süreci planlanan şekilde sorunsuz devam etmektedir." ifadesini kullandı.