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Kaynak: İHA

Yağmur sularının taşıdığı kaya parçaları ve toprak yığınları yolun belirli bölümünü kapatarak trafiğin her iki yönde de geçici olarak durmasına yol açtı. Güvenlik amacıyla araç geçişleri bir süreliğine durduruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ilgili ekipler ile iş makineleri yönlendirildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.

Devlet Su İşleri ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında yol üzerine biriken kaya ve toprak temizlenerek güzergâh kısa sürede güvenli hale getirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Erzincan-Kemah kara yolu yeniden çift yönlü olarak araç trafiğine açıldı.