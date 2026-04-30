Adana'nın Kozan ilçesinde dün sağanak sırasında meydana gelen selde hayatını kaybeden Gamber Ünüvar'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Pekmezci Mahallesi'ne getirildi.
Cenazeye, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ünüvar'ın cenazesi, törenin ardından dualarla toprağa verildi.