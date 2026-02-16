Halkı etkinliklere davet etmek amacıyla Saraçlar Caddesi’nde bir tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Yöresel kıyafetler giyen görevliler, maniler okuyan temsili Ramazan davulcusu eşliğinde cadde ile tarihi çarşı esnafını ziyaret etti; “Ramazan Sokağı” gazetesini dağıttı ve davetlerde bulundu.

“Selimiye gölgesinde Ramazan Sokağı başlıyor” manşetli gazetede Vali Yunus Sezer’in mesajı ile etkinlik programı yer alıyor.

Vali Sezer mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, mübarek Ramazan ayının kültür, gelenek ve muhabbetin yaşatılacağı renkli etkinliklerle karşılanacağını ifade etti.

Selimiye’nin gölgesinde kurulacak Ramazan Sokağı’nda konserlerden geleneksel gösterilere, çocuk etkinliklerinden yöresel lezzet duraklarına uzanan zengin bir program hazırlandığını belirten Sezer, Ramazan akşamlarının huzurunun hep birlikte yaşanacağını kaydetti.

Sezer mesajında, "Bu manevi iklimi paylaşmak, Ramazan'ın bereketini çoğaltmak üzere siz değerli hemşerilerimi Ramazan Sokağı etkinliklerine ailece davet ediyorum. Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.Ramazan Sokağı etkinlikleri hakkında

Selimiye etkinlik alanında kurulacak Ramazan Sokağı kapsamında “Selimiye’de Ramazan Etkinlikleri” programı 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

Etkinliklerde geleneksel sanatlar, musiki, söyleşiler, tiyatro, film gösterimleri ve çocuklara özel gösteriler Edirnelilerle buluşacak.

Programda Miraciye okumaları, Enderun usulü teravih namazları, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve tasavvuf musikisi konserleri yer alacak; ziyaret eden çocuklar için özel etkinlikler düzenlenecek.

Ramazan programı ayrıca tarih, edebiyat ve tasavvuf temalı söyleşiler, helva sohbetleri, tiyatro oyunları ve film gösterimlerini kapsayacak.

Konserlerde İstanbul Tarih Türk Müziği Topluluğu, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile çeşitli tasavvuf ve ilahi grupları sahne alacak.

Her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler Ramazan ayı boyunca ücretsiz izlenebilecek.

Ramazan Sokağı’nda yöresel lezzet stantları da yer alacak.

Etkinlikler 16 Mart Pazartesi gününe dek devam edecek.