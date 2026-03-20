Kentte Kasım 2021 yılında restorasyona alınan Selimiye Camisi'nde uzun süren çalışmalarda sona gelindi.

Selimiye'de hasret bitti: Mimar Sinan'ın emanetinde ilk bayram safı

Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye, ramazan ayı ile birlikte tam kapasite ibadete açıldı.

Ramazan ayının sonuna gelinirken, bu sabah bayram namazı için vatandaşlar Selimiye'nin yolunu tuttu. Saat 07.49'da kılınan bayram namazı için sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelenler, yoğunluk oluşturdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in de namaz kıldığı camide daha sonra bayramlaşma heyecanı yaşandı. Ardından namazdan çıkanlara çikolata, şeker ve kolonya ikram edildi.

