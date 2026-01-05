Aksal, gazetecilere verdiği demeçte, Selimiye Camisi'nin kapsamlı bir restorasyondan geçtiğini belirtti.

Caminin yapılışından beri ilk defa bu çapta bir çalışma yapıldığını vurgulayan Aksal, "Minarelerinden kubbelerine, temeline kadar dokunulmadık yer kalmadı. Yapılan bu restorasyon, ecdadımızın eseri Selimiye Camisi'ni 100 yıl ileriye taşıdı." dedi.Restorasyonun Selimiye Camisi Restorasyonu Bilim Kurulu denetiminde sürdürüldüğünü belirten Aksal, süreç hakkında şu detayları verdi:"Edirne denildiğinde herkesin aklına Selimiye Camisi geldiği için restorasyonda caminin tamamı ibadete kapatılmadı. Hem Edirneli vatandaşlarımız hem de kenti ziyaret edenler, ibadete açık olan bölümde namazlarını kılabildi.Biz de bu anı çok özledik. Ramazan ayında Selimiye Camisi'nin tamamını ibadete açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. İnşallah bir aksilik olmazsa bu yıl ramazanda Selimiye Camisi'nin tamamı ibadete açılacak."

Aksal, Edirne'deki pek çok tarihi eserde restorasyon ve ihya çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, kente yönelik yatırımların hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.