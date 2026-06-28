Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) tarafından Selimiye Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 50 sporcu katıldı. Sporcular, Selimiye Camisi çevresinde 15 tur koşarak farkındalık oluşturdu.
“SELİMİYE DÜNYA KÜLTÜR MİRASININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI”
Etkinlikte konuşan BÜDDER Başkanı Önder Akdağ, koşunun Selimiye Camisi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınışının 15. yılı kapsamında düzenlendiğini belirterek, tarihi yapının önemine dikkat çekmek istediklerini söyledi.
Selimiye Camisi’nin Mimar Sinan’ın ustalık eseri olduğunu vurgulayan Akdağ, 4,5 yıl süren restorasyon sürecinin ardından yeniden ibadete açılan yapının değerini hatırlatmayı amaçladıklarını ifade etti.
GELENEKSEL ETKİNLİK HALİNE GELDİ
Etkinliği her yıl düzenlediklerini belirten Akdağ, Selimiye’ye yönelik farkındalık çalışmalarının spor aracılığıyla sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.
Koşunun sonunda katılımcılara kupa ve belgeleri takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.