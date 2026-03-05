Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Selim Köse Apartmanı'nın yıkıldı. 6 yıllık apartmanın yıkılması sonucu, en küçüğü 6 aylık bebek olmak üzere 43 kişi yaşamını yitirmiş 5 kişi de yaralanmıştı.

Apartmanın müteahhiti Hasan Köse, şantiye şefi Mehmet Ezer, yapı denetim firması yetkilisi ve statik uygulama denetçisi Eysem Ezer ile kontrol elemanı Gülseren Altundağ Tatlı hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açıldı.

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ikinci kez bilirkişi raporu istendi. Pamukkale Üniversitesi'ndeki 7 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda; müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim firması yetkilisi, kontrol elemanı ve belediye görevlilerinin "asli kusurlu" olduğu tespiti yer aldı.

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ'NE AYKIRILIKLAR

Raporda, müteahhit için şu tespitlere yer verildi:

"Yapı mütehhidinin yapının taşıyıcı sistem elemanlarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) hükümleri ile etriye ucu kanca açısı detayı yönünden uygunsuzluklar bulunmakta olması, yapının inşa sürecinde kullanmış olduğu beton malzemenin standartta C30/37 sınıfı beton malzeme için tanımlı kritere uygun olmaması, yapının inşa sürecinde düşey taşıyıcı yapı elemanlarda etriye ucu kanca açısı uygulamalarının ruhsata esas olan statik/betonarme projeye ve DBYBHY 2007'de tanımlı 135 derece olma hükmüne aykırı olarak gerçekleştirilmiş olması; etriyelerin boyuna donatı elemanlarına nitelikli bir şekilde bağlanmamış olmasından ötürü etriye aralıklarının korunmamış durumda olması; yapının kullanım sürecinde yapının ağırlığını arttırarak taşıyıcı sistemini etkilemekte olan çatı katını normal kata dönüştürmüş (bağımsız bölüm maliği olması dikkate alınarak) olmasından ötürü asli kusurlu olduğuna kanaat getirilmiştir."

NEREDEYSE HİÇBİR STANDARDA UYULMAMIŞ

Raporda, şantiye şefinin, yapının taşıyıcı sistem elemanlarında 2007 Deprem Yönetmeliği'ne, etriye ucu kanca açısı detayına, donatı bağları ve etriye aralıklarının korunmasına ve C30/37 beton standardına uyulmaması nedeniyle asli kusurlu olduğu kaydedildi.

"EKSİK DENETİM" VURGUSU

Yapı denetim kuruluşu yetkilisi için ise "Yapı denetim kuruluşu yetkilisi, yapının ruhsat edinme sürecinde eksik denetim gerçekleştirilmiş olması, yapının inşa sürecinde 3194 sayılı İmar Kanunu ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile tanımlı denetim sorumluluğunun hak edişlere esas olan personel bildirgelerinde tanımlı 'proje ve uygulama denetçisi' ve 'uygulama denetçisi' tarafından yerine getirilmemiş olması; yapının inşa sürecinde gerçekleştirilmiş olan taze beton küp numune deney sonuçlarına göre kullanılmış olan beton malzemenin standartta C30/37 sınıfı beton malzeme için tanımlı kritere uygun olmamasına karşın tespit ve bildirimde bulunulmamış olmasından ötürü asli kusurlu olduğu kanaati edinilmiştir" tespiti yapıldı.

BELEDİYE YAPI KONTROL BİRİMİ ASLİ KUSURLU

Bu rapora göre, Belediye Yapı Kontrol Birimi sorumluları hatalı bulundu. Söz konusu binada çatı katı sonradan normal kata çevrilmiş, bu da binanın ağırlığını artırarak taşıyıcı sistemini etkileyen bir değişiklik yapmıştır. Ancak bu değişiklik ruhsata aykırı olmasına rağmen belediye yetkilileri bunu zamanında tespit etmemiş ve gerekli cezai işlemleri uygulamamıştır. Bu nedenle raporda, belediye görevlilerinin olayda asli kusurlu oldukları aktarıldı.