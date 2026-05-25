Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Selendi ilçesinde bilinçli avcılığı teşvik etmek ve doğal yaşamı korumak amacıyla kapsamlı bir eğitim programına imza attı. Düzenlenen etkinlikte, yaban hayatının dengesinin korunması ve sürdürülebilir avcılık faaliyetlerinin önemi ön plana çıkarıldı.

Selendi Halk Eğitim Merkezi binasında gerçekleştirilen organizasyona, Halk Eğitim Merkezi idarecileri, Avcılar Derneği Başkanı Mehmet Işık ve ilçede faaliyet gösteren çok sayıda avcı katılım sağladı.

Eğitim faaliyetleri kapsamında uzman yetkililer tarafından katılımcılara şu ana başlıklar altında detaylı sunumlar yapıldı:

Sürdürülebilir avcılık yöntemleri,

Av kuralları ve güvenliği,

Yaban hayatının korunması,

Güncel avcılık mevzuatı.

Yapılan bilgilendirmelerde, doğal yaşam alanlarının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının ancak yasalara uygun, bilinçli bir avcılık yaklaşımıyla sağlanabileceği ifade edilerek avcıların doğaya karşı taşıdığı sorumluluklara dikkat çekildi. Eğitim programının bitiminde katılımcılar, aktarılan bilgilerin oldukça yararlı olduğunu ifade ederek organizasyonda emeği geçen yetkililere teşekkürlerini iletti.