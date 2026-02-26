Selena Gomez ile Benny Blanco 2023 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, geçtiğimiz Eylül ayında sürpriz bir kararla evlendiklerini açıklamıştı. Gomez, nikah törenine ait kareleri kendi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.
Selena Gomez’in hayranları çıldırdı: Benny Blanco’nun kirli ayakları tepki çekti
Selena Gomez’in eşi ve müzik yapımcısı Benny Blanco, yeni podcast’i Friends Keep Secretste görülen ayakları nedeniyle sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı. Hayranları, “Duş al” mesajları paylaşarak tepkilerini dile getirdi.Derleyen: Hava Demir
Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez’in eşi olan müzik yapımcısı Benny Blanco, bu kez şaşkınlık yaratan bir görüntüyle gündeme oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan bir kesit, kısa sürede binlerce yorumun yapılmasına yol açtı.
37 yaşındaki Blanco, Salı günü yeni podcast’i Friends Keep Secrets’in ilk bölümünü izleyicilerle buluşturdu. Ancak izleyiciler programın içeriğinden çok, Blanco’nun sohbet sırasında kanepede uzattığı “pis ayaklarına” dikkat kesildi.
Benny Blanco'ya sosyal medyadan: 'Selena buna mı aşık oldun?', 'Güzelim Selena bu adamla mı evlendi?', 'Justin'den sonra bu mu gerçekten?' yorumları geldi.
Tepkilerin artmasının ardından Selena Gomez’in sosyal medya paylaşımlarında eşi hakkında herhangi bir olumsuz ifadeye rastlanmaması dikkat çekti. Çifte yakın kaynaklar ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı.
SELENA GOMEZ KİMDİR?
Selena Gomez; çocuk yıldız olarak başladığı kariyerini günümüzde milyarder bir iş kadını, ödüllü bir oyuncu ve küresel bir ikon olarak zirveye taşıdı. 2024 yılı itibarıyla Rare Beauty markasının devasa başarısıyla servetini 1 milyar doların üzerine çıkaran sanatçı, aynı zamanda Only Murders in the Building dizisindeki performansıyla Emmy adaylıkları kazanarak oyunculuk rüştünü ispatladı.
Cannes Film Festivali’nde aldığı "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü ve sağlık mücadelesi üzerinden yürüttüğü ruh sağlığı savunuculuğuyla ilham kaynağı olmaya devam eden Gomez, modern pop kültürünün en çok yönlü ve nüfuzlu figürlerinden biri olarak hem iş dünyasında hem de sanatta altın çağını yaşıyor.