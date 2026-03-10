Selena Gomez ve müzik yapımcısı Benny Blanco, bu defa romantik karelerinden ziyade katıldıkları doğum günü partisinin renkli anlarıyla konuşuluyor. Gomez’in sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı ve kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğraflarda, özellikle kovboy temasıyla hazırlanan detaylar ön plana çıktı.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, yapımcı ve müzisyen Benny Blanco son yılların en çok konuşulan çiftlerinden biri.

KOVBOY TEMASI İLGİ GÖRDÜ

Sıklıkla yaptıkları romantik paylaşımlarla adlarından söz ettiren ikili, bu kez sosyal medyada viral olan bambaşka detaylarla gündeme oturdu. Özellikle Selena Gomez’in paylaştığı karelerde Benny Blanco’nun çıplak ve kirli görünen ayakları takipçilerin gözünden kaçmazken, bu görüntüler kısa sürede geniş bir yorum dalgasına yol açarak ikilinin ilişkisini yeniden tartışmaya açtı.

Doğum günü kutlaması için seçilen kovboy teması da beklenen ilgiyi gördü ancak kullanıcıların asıl odağı mekanın atmosferi oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, partinin dekorasyonunu ve ışıklandırmasını kovboy konseptinden ziyade bir pavyon atmosferine benzetti. Gomez’in paylaşımları hızla yayılırken, takipçiler hem mekanın sıra dışı tarzı hem de çiftin neşeli halleri hakkında yorum yağdırdı.

SELANA GOMEZ KİMDİR?

Selena Gomez, 1992 doğumlu Amerikalı sanatçı, kariyerine çocuk yaşta Disney Channel’ın sevilen dizisi Wizards of Waverly Place ile adım atarak küresel bir fenomene dönüştü. Hem oyunculuk hem de müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Gomez, "Love You Like a Love Song" ve "Lose You to Love Me" gibi hit şarkılarıyla listelerin zirvesinde yer aldı.

2026 yılı itibarıyla Gomez, hem kariyerinde hem de özel hayatında oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Sinema ve televizyon dünyasındaki başarısını, başrolünde yer aldığı ve büyük beğeni toplayan Only Murders in the Building dizisiyle taçlandırmaya devam ediyor. Ayrıca, güzellik sektöründeki markası Rare Beauty ile kozmetik dünyasında devrim yaratarak girişimci kimliğini de kanıtladı.

Özel hayatında ise son dönemin en çok konuşulan ismi oldu. Müzik yapımcısı Benny Blanco ile Eylül 2025'te evlenen Gomez, bugünlerde eşiyle paylaştığı neşeli ve samimi karelerle sık sık magazin gündemine geliyor. Sağlık mücadeleleri, özellikle de Lupus hastalığı ve böbrek nakli süreci hakkında gösterdiği dürüstlük, onu milyonlarca hayranı için bir dayanıklılık sembolü haline getirdi. Hem sanatçı hem de aktivist kimliğiyle Selena Gomez, modern pop kültürünün en etkili figürlerinden biri olmaya devam ediyor.