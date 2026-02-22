Yeni şarkısı için iddialı bir klip hazırlığında olan Selen Görgüzel, çekimlerin bir bölümünü açık kasa bir kamyonun üzerinde gerçekleştirmeyi tercih etti. Hareket halindeki araç bir tümsekten geçtiği sırada yaşanan sert sarsıntı, sette paniğe neden oldu.

IŞIK EKİPMANI ÜZERİNE DÜŞTÜ

Müge Dağistanlı'nın yaptığı paylaşımda sarsıntının etkisiyle yerinden çıkan ağır bir ışık ekipmanının, doğrudan ünlü sanatçı Seren Görgüzel'in üzerine devrildiği görülüyor. Kameraların kayıtta olduğu o anlarda yaşanan kaza, set ekibini korkuttu. Güvenlik önlemlerine rağmen yaşanan bu beklenmedik olay sonrası çekimlere ara verildi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Olay yerinde hazır bulunan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Selen Görgüzel, kısa süreli bir şok yaşadı. Yapılan kontroller sonucunda: Sanatçının ciddi bir yaralanma almadığı, genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı sadece birkaç küçük sıyrık ve korkuyla atlattığı öğrenildi.

İŞ AŞKI ENGEL TANIMADI

Yaşanan korku dolu anlara rağmen Selen Görgüzel, profesyonelliğinden ödün vermedi. Sağlık kontrolünün ardından set ekibini rahatlatan sanatçı, güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla birlikte çekimlere kaldığı yerden devam etti.