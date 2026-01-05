Oyunculuktan sunuculuğa uzanan kariyer yolculuğu, özel hayatı ve projeleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel nereli, kaç yaşınada? Özel hayatı...

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, sunucu ve şarkıcıdır. Eğitimini İstanbul’daki 50. Yıl Tahran Lisesi’nde tamamlayan Görgüzel, medya dünyasına lise döneminde Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında kamera arkasında görev alarak adım attı.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan “Zirvedeki Sesler” programını sunarak ekran karşısına geçen Görgüzel, ilerleyen süreçte farklı televizyon programlarında yer aldı ve oyunculuk kariyerine yönelmeyi tercih etti.

KARİYERİ

Selen Görgüzel, birçok popüler dizide rol aldı. Bunlar arasında Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Doktorlar ve Kurtlar Vadisi gibi yapımlar yer alıyor.

ÖZEL HAYATI

18 yaşında ilk evliliğini yapan Görgüzel’in bu evlilikten İlknaz adında bir kızı dünyaya geldi ve çift 2003 yılında yollarını ayırdı. Daha sonra yönetmen Hamdi Alkan ile evlenen Görgüzel’in bu evliliği de sona erdi.