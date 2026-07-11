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Kaynak: İHA

Nevşehir'de trafikte yaşanan yol verme tartışması kazayla sonuçlandı. İki otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, 2000 Evler Mahallesi'nde Nevşehir-Kayseri kara yolu üzerindeki Öğretmenevi karşısında meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Ö. yönetimindeki 50 UC 446 plakalı otomobilin sürücüsü, önünde seyreden Ayhan S. idaresindeki 34 GJ 7753 plakalı otomobilden korna çalarak ve selektör yaparak yol vermesini istedi.

İddiaya göre bu duruma tepki gösteren sürücü, aracını yavaşlattı ve daha sonra aniden durdu. Arkadan gelen otomobil sürücüsü ise duramayarak önündeki araca çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmada araçlarda bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Ramazan Ö., önündeki aracın selektör ve korna nedeniyle sinirlendiğini öne sürerek, "Selektör yapıp kornaya bastım. Sinirlendi, yavaşladı. Sağımda araç olduğu için geçemedim. Bir anda durunca ben de çarptım." ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.