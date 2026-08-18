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Kaynak: AA / DHA / İHA

Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos'ta sel sularına kapılan araçta bulunan 2 kişiyi arama çalışmaları sırasında cansız bedene ulaşıldı. Karadere köyü mevkisinde yürütülen çalışmalarda ekipler, aracın bulunduğu noktadan yaklaşık 100 metre uzaklıkta dere kenarında toprak altında bir kişinin cansız bedenini buldu.

KAYIP 2 KİŞİDEN BİRİ BULUNDU

Sel sırasında araçta bulunan Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyordu.

Aracın bulunduğu yerin yaklaşık 100 metre uzağında yapılan aramada, dere kenarında toprağın altında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, kimlik tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cansız bedenin Mehmet Akkaya'ya mı yoksa 16 yaşındaki yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na mı ait olduğu, yapılacak kimlik tespitinin ardından kesinlik kazanacak.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, diğer kayıp kişiye ulaşmak için aynı bölgede arama çalışmalarına devam ediyor.

Sel sırasında aracı kullanan Ahmet Yılmaz'ın (50) ise sel sularından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardığı öğrenildi.