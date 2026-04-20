Etkili olan sel nedeniyle ekipler tarafından dün açılan yol, yeniden ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresine bağlı ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Olay, Palu ilçesine bağlı Gökdere köyü alternatif yolunda yaşandı. Dün bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından sel nedeniyle ekipler tarafından açılan yol, yeniden ulaşıma kapandı. Sel sularının yolu kapatmasıyla birlikte bazı vatandaşlar ve öğrenci servisleri yolda mahsur kaldı. O anlar ise, yolda mahsur kalan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Köylüler, köylerine ulaşımın yeniden sağlanması için yetkililere seslenerek yardım beklediklerini ifade etti.

Yaşanan sel olayının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye giderek kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.