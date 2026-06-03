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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ortak çalışmasıyla yürütülen operasyonda, platformun kurucusu ve yöneticisi olduğu değerlendirilen Selçuk Yılmaz’ın yakalandığı aktarıldı. Şüphelinin daha sonra İstanbul’da sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Soruşturma dosyasında, Yılmaz’ın kimliğinin MİT’in siber analiz çalışmalarıyla tespit edildiği, uzun süredir yurt dışında bulunduğu ve Kurban Bayramı öncesi Denizli’deki mülküne geldiği sırada operasyonla yakalandığı bilgisi yer aldı.

Emniyet ifadesinde eğitim durumu ve mesleği hakkında bilgi veren Yılmaz’ın Almanya’da dövüş sporları salonu işlettiğini, geçmişte inşaat işlerinde çalıştığını ve gelirinin sınırlı olduğunu söylediği aktarıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz’ın, dijital faaliyetlerle ilgisinin bulunmadığını, telefonunun yıllar önce kaybolduğunu ve bu cihaz üzerinden işlem yapılmış olabileceğini ileri sürdüğü belirtildi. Ayrıca internet siteleri ve bahis sistemleriyle bağlantısının olmadığını savunduğu kaydedildi.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin incelemelerinde ise şüphelinin Kıbrıs’a sık seyahat ettiği, yasa dışı bahis yapılanmalarıyla ilişki kurduğu iddia edilen bazı isimlerle temaslarının tespit edildiği dosyaya yansıdı. Yılmaz’ın bu iddiaları reddederek seyahatlerinin turistik amaçlı olduğunu söylediği öğrenildi.