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TRT’nin dijital kanalı tabii bünyesinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan tarihi yapım “Altın Çağ Nizamülmülk”ün başrolü, canlandırdığı Sultan Melikşah rolüne dair ayrıntıları Onur Üçkarışoğlu’na aktardı.

Kariyerindeki ilk dönem dizisi deneyimini yaşayan başarılı aktör, proje doğrultusunda geçirdiği imaj yenilenmesini değerlendirirken hayatı boyunca ilk defa bu uzunlukta sakal bıraktığını belirtti. Sosyal medyadaki yansımaları yakından gözlemlediğini aktaran Navruz, takipçilerinin yaklaşık yüzde 70’inin yeni görünümüne olumlu yaklaşım gösterdiğini ifade etti.

Tarihi projelerin gerektirdiği ağır kostüm şartlarına değinen ünlü isim, sultan ihtişamını yansıtabilmek adına yüksek efor harcadığını kaydetti. Set koşullarındaki fiziksel yükü vurgulayan oyuncu, “Baya kürklerin içinde, zırhlarla birlikte 20-30 kiloluk kostümlerim oluyor benim,” diyerek yaşadığı süreci özetledi.

Selçuklu İmparatorluğu’nun en güçlü dönemine yön veren Sultan Melikşah’ı canlandırmaktan onur duyduğunu belirten Navruz, metni ilk incelediğinde hissettiği sorumluluk duygusunu paylaştı. Rolün psikolojik boyutuna odaklandığını belirten aktör, “Atalarımızla gurur duyarak bunu şu anki halimle nasıl yaşayabilirim diye düşündüm. O dönemin imkanlarını bugünün şartlarıyla kıyasladım. Düşünsenize; milyonlarca metrekareyi bir kişi, sadece insanlarla yönetiyor. Burada çok ciddi bir güven sorunu ortaya çıkıyor. Ben de karakteri çıkarırken tamamen bu empati bazlı düşünceler ve güven teması üzerine çalışmalar yaptım.” ifadelerini kullandı.