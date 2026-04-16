Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından eğitimde şiddet tartışmaları yeniden gündeme gelirken, Prof. Dr. Selçuk Şirin sorunun derinleştiğine işaret etti.

Şirin, “Yaşanan elim hadiseler yalnızca bireysel değil, uzun süredir göz ardı edilen sistemsel bir krizin yansıması” değerlendirmesinde bulundu.

'ŞİDDET ARTIK MÜNFERİT DEĞİL'

Okullarda yaşanan olayların tekil vakalar olarak görülemeyeceğini vurgulayan Şirin, “Eğer vakaların sayısı artıyorsa, sorun yalnızca bireysel patoloji olamaz. Şiddeti sıradan kılan bir ortamda yetişen çocuklar, bu kültürü okula taşıyor” ifadelerini kullandı.

Selçuk Şirin

Türkiye’de okul şiddetinin artık sistematik bir sorun haline geldiğini belirten Şirin, verilerin her iki öğrenciden birinin zorbalığa maruz kaldığını ortaya koyduğunu aktardı.

'SİSTEM CAYDIRICI DEĞİL'

Şirin, şiddetin yaygınlaşmasında sistemsel eksikliklerin etkili olduğunu belirterek, “Yapanın yanına kar kalan bir ortam yaratıyoruz. Caydırıcılık yok, yaptırımlar zayıf” değerlendirmesinde bulundu.

Okullarda disiplin mekanizmalarının yetersiz kaldığını ifade eden Şirin, gençlerin bu tabloyu net şekilde gördüğünü ve buna göre davrandığını kaydetti.

REHBER ÖĞRETMEN VURGUSU

Çözüm için ilk adımın okullarda güçlü bir ruh sağlığı altyapısı kurulması olduğunu belirten Şirin, rehber öğretmen eksikliğine dikkat çekti. “Bin öğrenciye bir rehber öğretmen düşen sistemde önlem almak mümkün değil. Her okulda yeterli sayıda rehber öğretmen istihdam edilmeli” dedi.

Okulların artık sadece akademik değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişiminden sorumlu kurumlar haline geldiğini vurgulayan Şirin, bu alanda uzman desteğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

ERKEN MÜDAHALE ÇAĞRISI

Şirin, okullarda şiddet ve zorbalık vakalarına hızlı müdahale edecek sistemlerin kurulması gerektiğini belirterek, risk bildirimlerinin kurumsal karşılık bulmasının önemine işaret etti.

Kalabalık okul yapılarının da sorunu derinleştirdiğini savunan Şirin, daha küçük ve öğrencinin görünür olduğu okul modellerinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Şirin, “Mesele bir çocuğun sistemde görünür olup olmaması. Aidiyetin zayıf olduğu yerlerde şiddet artıyor” değerlendirmesinde bulundu.