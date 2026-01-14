Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TÜİK'in enflasyon sepetini açıklamamasını memur ve emekli aylıkları üzerinde, 'Modern bir gasp' olarak nitelendirdi.

'ENFLASYON SEPETİNİ AÇIKLAMASI LAZIM'

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"TÜİK'in mutlaka enflasyon sepetini açıklaması lazım. Enflasyon sepetini açıklamayan bir TÜİK'in rakamları âdeta bütün memurların, emeklilerin veya SSK'lılarin, BAĞ-KUR'luların bütün maaş zamlarına çok ciddi şekilde -tırnak içinde söylüyorum- modern bir gasptır, başka bir şey değildir."

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI'

"O nedenle ne yapılmalıdır? Hükûmet ne yapmıştır? Önce en düşük emekli maaşı 16.881 liraydı biliyorsunuz, Hükûmet teklifinde "Yüzde 18,48'le 20 bin liraya çıkartalım." diyor ama ben diyorum ki: Peki, SSK'ya bağlı ve BAĞ-KUR'dan emekliye ayrılanlar, SSK'dan emekliye ayrılanlar niye 12,19 zam alsınlar ki onların zamlı maaşlarına da yüzde 18,48'lik bir zam yapılmalıdır. Hatta en düşük emekli maaşı 28 bin 75 lira, asgari ücret rakamı olmalı ve ardından da buradan bu emekli maaşları üzerinden yapılan zam yani en düşük emekli maaşına yapılan zam oranında da SSK'lılara, BAĞ-KUR'lulara zam yapılmalı."