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Gelecek Partisinin resmen kapanmasının ardında parti değiştirme iddialarının gölgesinde bağımsız milletvekili olarak siyaset hayatına devam eden Selçuk Özdağ YENİ Parti'ye katılacağı iddialarına yanıt verdi. Özdağ, "Parti değiştirenin milletvekilliği düşürülmeli" dedi.



Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;



"PARTİ DEĞİŞTİRENİN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMELİ"

Milletvekillerinin parti değiştirmesine ilişkin ilkesel bir duruş sergileyen Özdağ, Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Özdağ, "Mevcut Anayasa'ya uymayanlar kesinlikle bir anayasa yapamazlar. İnandırıcı değiller. İkincisi, Siyasi Partiler Kanunu değişmeli. Bu kanunda bir milletvekili partiden istifa edebilir, bağımsız kalabilir. Başka bir partiye geçiyorsa milletvekili düşürülmelidir." dedi.

"AK PARTİ'DEN CEKETİMİ ALDIM ÇIKTIM"

Geçmişte AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu dönemde yaşanan ayrılık sürecine de değinen Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Bülent Arınç ve Numan Kurtulmuş gibi isimlerin ayrılmasını istemediğini hatırlattı.

Özdağ, o dönemdeki kararını, "Herkesin koşa koşa gittiği bir yer var biliyorsunuz. Ben oradan ceketimi aldım, çıktım. O nedenle bizim ilkelerimiz var, prensiplerimiz var." dedi.

"SEÇİME DOĞRU BİR TERCİHTE BULUNURUZ"

Siyasete devam edip etmeme kararının seçim sürecine doğru netleşeceğini belirten Özdağ, herhangi bir partiye katılma ya da siyaseti bırakma seçeneklerinin bulunduğunu söyledi.

Özdağ, "Mutlaka ki biz seçime doğru bir partiye katılacağız. Sema da katılır veya siyaseti bırakacağız. Yeniden Refah mı olacak, Saadet mi olacak, DEVA mı olacak, İYİ Parti mi olacak... Seçime 2027’nin Kasım ayında bir sene gibi bir süremiz var. Altı ay kala mı, sekiz ay kala mı, yedi ay kala mı, biz mutlaka bir tercihte bulunuruz. Ya siyaseti bırakırız ya bir partiyi tercih ederiz." ifadelerini kullandı.